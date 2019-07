«Συμφώνησε με Μπεσίκτας ο Θίοντορ» (pic)

Όπως υποστηρίζει το «Sportando», ο Αμερικανός γκαρντ έχει συμφωνήσει σε όλα με την Μπεσίκτας και θα αγωνιστεί ξανά στο τούρκικο πρωτάθλημα, μετά τις Αντάλια (2012-13), Μπουγιουκσεχίρ (2013-15) και Μπάνβιτ (2016-17).

Ο Θίοντορ έχει βρει το «σπίτι» του στην Τουρκία, καθώς πρόσφατα παντρεύτηκε την μπασκετμπολίστρια Τούγκα Τάσκι και είναι αποφασισμένοι να εγκατασταθούν εκεί.

- Θίοντορ: Ο «μαγευτικός» του γάμος στην Τουρκία (pics & vids)

Jordan Theodore to Besiktas is a done deal, a source told @Sportando.

Theodore has played with AEK Athens last season and is returning to Turkey where he dominated in Banvit's jersey in 2016-2017 before moving to Milano.

— Emiliano Carchia (@Carchia) 20 Ιουλίου 2019