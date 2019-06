Τα συλλυπητήρια του Αταμάν στην οικογένεια Σλούκα (pic)

Ο πατέρας του Κώστα Σλούκα, Ιωάννης έφυγε από τη ζωή και ο Εργκίν Αταμάν έστειλε τα συλλυπητήρια του μέσω twitter.

«Ξέρω πως είναι άβολες οι λέξεις αυτή τη στιγμή, αλλά ήθελα να εκφράσω τα βαθύτατα συλλυπητήρια μου για τον θάνατο του πατέρα του Σλούκα».

Δείτε την ανάρτηση του

I know words are not much comfort at a time like this. But i’d like you to know i am really so sorry for Sloukas family’s loss. Please accept my deepest condolences. https://t.co/NhHo0rn6t0

