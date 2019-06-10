Εφές - Φενέρ: Sold out ο δεύτερος τελικός Τουρκίας

Η ήττα από την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς (56-73) στο πρώτο ματς δεν... πτόησε τους οπαδούς της Εφές, με την ίδια να ανακοινώνει sold out.

Επίσης, η Αναντολού ενημέρωσε πως στο γήπεδο θα βρίσκονται οι οπαδοί και των δύο ομάδων και θα γίνονται δεκτοί μόνο αν φορούν φανέλα των Εφές - Φενέρ και όχι άλλων ομάδων.

Yarın akşam evimizde @FBBasketbol ile oynayacağımız #BSL #Final 2. karşılaşmamızın biletleri tükenmiştir. Sinan Erdem Spor Salonu'nda bulunan @mobilet gişesinde de bilet satışı olmayacaktır. Yoğun ilgileri için tüm taraftarlarımıza teşekkürler! #BenimYerimBurası pic.twitter.com/WdqpUf8Ktw

— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) 10 Ιουνίου 2019