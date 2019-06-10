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Εφές - Φενέρ: Sold out ο δεύτερος τελικός Τουρκίας

Εφές - Φενέρ: Sold out ο δεύτερος τελικός Τουρκίας

Εφές - Φενέρ: Sold out ο δεύτερος τελικός Τουρκίας

«Τρέλα» επικρατεί στην Αναντολού Εφές για τον δεύτερο τελικό με την Φενέρμπαχτσε, με την ομάδα να ανακοινώνει πως... εξαφανίστηκαν όλα τα εισιτήρια.

Η ήττα από την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς (56-73) στο πρώτο ματς δεν... πτόησε τους οπαδούς της Εφές, με την ίδια να ανακοινώνει sold out.

Επίσης, η Αναντολού ενημέρωσε πως στο γήπεδο θα βρίσκονται οι οπαδοί και των δύο ομάδων και θα γίνονται δεκτοί μόνο αν φορούν φανέλα των Εφές - Φενέρ και όχι άλλων ομάδων.

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