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Ο Ομπράντοβιτς έσβησε κεράκια με τους οπαδούς της Φενέρ (pic)

Ο Ομπράντοβιτς έσβησε κεράκια με τους οπαδούς της Φενέρ (pic)

Ο Ομπράντοβιτς έσβησε κεράκια με τους οπαδούς της Φενέρ (pic)

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έγινε 59 ετών και το γιόρτασε μαζί με τους οπαδούς της Φενέρμπαχτσε μετά από το τέλος του αγώνα με την Μπαχτσεσεχίρ.  

Ο Κώστας Σλούκας πέτυχε 27 πόντους σε 30 λεπτά για τη Φενέρμπαχτσε που επικράτησε με σκορ 90-73 της Μπαχτσεσεχίρ, κάνοντας επιμέρους σκορ 29-12 στην τέταρτη περίοδο!   

Μετά από το τέλος του αγώνα στην Ulker Sports Arena, οι οπαδοί της Φενέρ ευχήθηκαν στον πολυνίκη προπονητή της EuroLeague ο οποίος πήγε προς το μέρος τους και έσβησε κεράκια για τα 59α γενέθλιά του.

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