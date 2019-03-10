Ο Ομπράντοβιτς έσβησε κεράκια με τους οπαδούς της Φενέρ (pic)

Ο Κώστας Σλούκας πέτυχε 27 πόντους σε 30 λεπτά για τη Φενέρμπαχτσε που επικράτησε με σκορ 90-73 της Μπαχτσεσεχίρ, κάνοντας επιμέρους σκορ 29-12 στην τέταρτη περίοδο!
Μετά από το τέλος του αγώνα στην Ulker Sports Arena, οι οπαδοί της Φενέρ ευχήθηκαν στον πολυνίκη προπονητή της EuroLeague ο οποίος πήγε προς το μέρος τους και έσβησε κεράκια για τα 59α γενέθλιά του.
Taraftarlarımız Başantrenörümüz Zeljko Obradovic’in doğum gününü kutladı! pic.twitter.com/iNxteJknTQ
— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) 10 Μαρτίου 2019
Fenerbahçe Beko’nun, Bahçeşehir Koleji karşısındaki galibiyeti sonrası sarı lacivertli taraftarlar, 9 Mart’ta doğum günü olan koç Obradovic’e sürpriz pastanın mumlarını üfletip, hediyeler verdi.
via @fatihsabovic pic.twitter.com/it3F81sJtq
— Spor Arena (@sporarena) 10 Μαρτίου 2019