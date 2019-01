«Βάζει κάτω» το ΝΒΑ στο twitter η Φενέρ! (pics)

Ανακοινώθηκε το Top 10 για τον μήνα Δεκέμβριο σε αντιδράσεις στο twitter και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό για την Φενέρμπαχτσε και το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Οι Τούρκοι έχουν καταφέρει να είναι δεύτεροι στην σχετική λίστα, μετά τους Λέικερς, και να αφήσουν πίσω τους τεράστια ονόματα του ΝΒΑ και μαζί φυσικά και τους Πρωταθλητές Ουόριορς. Σχετικό χιουμοριστικό σχόλιο έκανε και ο Ντατόμε, που προτείνει στην ομάδα του Όκλαντ να πάρει νέα ταλέντα.

TOP 10 basketball teams in the world ranked by total interactions on #twitter during december 2018!

Dear @warriors

You should sign some more talented players. You are losing popularity. pic.twitter.com/He7gpW893h

— Gigi Datome (@GigiDatome) 15 Ιανουαρίου 2019