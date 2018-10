Σοκαρισμένες και οι Γαλατάσαραϊ - Τόφας από τον τραυματισμό του Ένις (pics)

Ο 24χρονος γκαρντ ήταν ο μεγάλος άτυχος στην αναμέτρηση της Φενέρ με την Μπουγιουκτσεμετσέ, αφού υπέστη κάταγμα κνήμης και θα μείνει εκτός πιθανώς για όλη τη σεζόν.

Οι ομάδες της τούρκικης λίγκας δείχνουν την στήριξή τους στον παίκτη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και οι Γαλατάσαραϊ και Τόφας ευχήθηκαν περαστικά και άμεση επιστροφή στα παρκέ.

Get well soon, @TylerEnnis! Wishing you a speedy recovery

