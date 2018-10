Ο Λοβέρν έσβησε κεράκια στην προπόνηση της Φενέρ (vid)

Η Φενέρμπαχτσε δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή που ο Γάλλος σέντερ έσβησε τα κεράκια στην τούρτα του, ενώ και εκείνος φρόντισε να ευχαριστήσει τους συμπαίκτες του και το προπονητικό τιμ.

Δείτε τις αναρτήσεις, τόσο της τουρκικής ομάδας, όσο και του ίδιου του Λοβέρν.

Thank you everybody for the birthday wishes ! https://t.co/SSp6EJbChN

— Joffrey Lauvergne (@1JOLOLO) 1 Οκτωβρίου 2018