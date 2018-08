Η απίστευτη άσκηση του Γκέιμπριελ με συνεχόμενα καρφώματα (vid)

Ο πρώην φόργουορντ του Παναθηναϊκού είχε δείξει πολλές φορές τις αλτικές ικανότητες που διέθετε.

Τα αρκετά εντυπωσιακά καρφώματα πέρυσι έχουν εξήγηση.

Ο Κένι Γκέιμπριελ ανέβασε ένα βίντεο μίας άσκησης στην οποία καρφώνει 6 φορές με heavy ball (σ.σ βαριά μπάλα), χωρίς να πάρει ουσιαστικά φόρα αφού κάνει μόλις ένα βήμα, μέσα σε διάστημα 14 δευτερολέπτων.

@DaBoyKG22 is known for tearing rims down around the globe. This is how you wrap up a workout!#T2D pic.twitter.com/EKvhQNCRy2

