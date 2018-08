Στη Γενί Μαμάκ Άνκαρα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Αμερικανός φόργουορντ που πέρυσι αγωνίστηκε με τη φανέλα του Ρεθύμνου.

Ο Άντονι Λι μετακόμισε στην δεύτερη κατηγορία της Τουρκίας.

Our @OctagonBballEU client, the big man Anthony Lee @akl_31 , will play in Turkey for the season 2018/19 with the club of Yeni Mamak Ankara. Great satisfaction! #Octagon pic.twitter.com/5sQg6FL0ny

— @MarcoMerlinoOCT (@MarcoMerlinoOCT) 19 Αυγούστου 2018