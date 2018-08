Κι αυτό, διότι ο 27χρονος φόργουορντ δεν πέρασε με επιτυχία τα εργομετρικά, όπως αποκάλυψε το «Sportando».

Ο Αμερικανός υπέγραψε συμβόλαιο με την τούρκικη ομάδα στις 13 Ιουλίου και μένει να δούμε αν τού δώσει μια δεύτερη ευκαιρία.

Cory Jefferson did not pass the physicals with Euroleague team Darussafaka, a source told @sportando.

The contract could be voided.

— Emiliano Carchia (@ECarchia) 16 Αυγούστου 2018