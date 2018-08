Ο 22χρονος φόργουορντ/σέντερ ενδέχεται να συνεχίσει στην Γαλατάσαραϊ, αφού η τούρκικη ομάδα σκέφτεται σοβαρά να τον εντάξει στο δυναμικό της.

Ο Αράποβιτς αγωνίστηκε τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην Τσεντεβίτα και είχε κατά μέσο όρος φέτος 3.2 πόντους και 2.0 ριμπάουντ σε 6 ματς.

Galatasaray is seriously considering the signing of Marko Arapovic, a source told @Sportando.

Arapovic comes from KK Cedevita.

— Emiliano Carchia (@ECarchia) 14 Αυγούστου 2018