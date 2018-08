Η Φενέρ βοηθάει τον Κάλινιτς να αποδείξει ότι είναι... μπασκετμπολίστας! (pic)

Ο Νίκολα Κάλινιτς «ξέσπασε» στο twitter, καθώς δέχθηκε ύβρεις από κόσμο που τον μπέρδεψε με τον συνονόματο ποδοσφαιριστή, ο οποίος πήγε από την Μίλαν στην Ατλέτικο.

Ο παίκτης της Φενέρ έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει καμία σχέση με τον 32χρονο επιθετικό, κάτι το οποίο είχε κάνει και πριν από λίγο καιρό.

Η τούρκικη ομάδα τον βοηθάει να αποδείξει ότι είναι μπασκετμπολίστας και μάλιστα «ένας από τους καλύτερους», όπως αναφέρει.

Hello all, we can help him to prove that @nikola_kalina is a basketball player. Moreover, he is one of the best! pic.twitter.com/jOnE0DyEkc

— Fenerbahçe Erkek Basketbol (@FBBasketbol) 9 Αυγούστου 2018