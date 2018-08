Ενίσχυση για την Καρσίγιακα.

Οι Τούρκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ντειβίντας Γκαΐλιους, ο οποίος είναι διεθνής με την Λιθουανία.

Ο παίκτης υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Καρσίγιακα.

Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στο ισπανικό πρωτάθλημα και τη Μπούργος.

We have signed a two-year contract with @DeividasGailius who is playing for the Lithuanian national team.

We hope that our player will have a successful season.

— Pınar Karşıyaka (@KSKBasket) 3 Αυγούστου 2018