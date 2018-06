«Θέλει τον Ουλάνοβας η Εφές» (pic)

Σύμφωνα με «τιτίβισμα» δημοσιογράφου του Sportando και του DefPenHoops, ο Λιθουανός φόργουορντ αποτελεί στόχο της τουρκικής ομάδας.

Μάλιστα αναφέρει ότι έχει εκφράσει ήδη ενδιαφέρον για την απόκτησή του χωρίς ωστόσο να είναι και η μοναδική ομάδα που θέλει να τον εντάξει στο ρόστερ της.

Lithuanian forward Edgaras Ulanovas has drawn the attention of a couple of Euroleague teams. One of the teams expressing interest in him is Anadolu Efes, I've been told. Ulanovas averaged 7.5 points per game in Euroleague, shooting 45% from three-point.

— Orazio Cauchi (@paxer89) 6 Ιουνίου 2018