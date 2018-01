Ο Χέσλιπ ήταν ο καλύτερος «μπόμπερ» στον διαγωνισμό τριπόντων της Τουρκίας (vid)

Ο Αμερικανός γκαρντ σκόραρε 23 πόντους στο πρώτο γύρο και 22 στον τελικό με αποτέλεσμα να κερδίσει τον διαγωνισμό.

Οι Ουίλιαμ Μπάρον (Εσκισεχίρ), Ράιαν Τούλσον (Μπελεντίγεσπορ), Σερτάκ Σανλί (Μπεσίκτας) και Μελίχ Μαχμούτογλου (Φενέρμπαχτσε) ήταν οι άλλοι πέντε διαγωνιζόμενοι στα τρίποντα.

#TahincioğluAllstar2018 @ingbankturkiye 3 Sayı Şampiyonu @tsbasket 'dan @bradyheslip oldu!

We have a new champion! #TahinciogluAllStar2018 @ingbankturkiye 3 Point Contest champion @bradyheslip ! Congrats Champ! pic.twitter.com/TMcMwc09Bg

