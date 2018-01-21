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O Μπιτίμ της Εφές νικητής στον διαγωνισμό καρφωμάτων στην Τουρκία! (vids)

O Μπιτίμ της Εφές νικητής στον διαγωνισμό καρφωμάτων στην Τουρκία! (vids)

Άκρως εντυπωσιακός ήταν ο διαγωνισμός καρφωμάτων στο All Star Game το οποίο διεξήχθη στη Sinan Erdem Arena της Κωνσταντινούπολης, με τον Ονουράλπ Μπιτίμ της Εφές να αναδεικνύεται νικητής! 

O Μπιτίμ της Εφές νικητής στον διαγωνισμό καρφωμάτων στην Τουρκία! (vids)

Ο γκαρντ τη Αναντολού είχε εξαιρετικές εμπνεύσεις και μπόρεσε να... κερδίσει τον εξίσου εντυπωσιακό Τζος Άνταμς, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν συμπαίκτης του, αλλά εδώ και λίγες μέρες ανήκει στην Μπεσίκτας. 

Επίσης στον διαγωνισμό πήραν μέρος οι Άντονις Τόμας (Μπάνβιτ), Ρίτσαρντ Σόλομον (Ουσάκ Σπορτίφ), Κρίστοφερ Ομπέκπα (Τράμπζονσπορ) και Ερκάν Γιλμάζ (Μπελεντίγε).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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