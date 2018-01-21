O Μπιτίμ της Εφές νικητής στον διαγωνισμό καρφωμάτων στην Τουρκία! (vids)

Ο γκαρντ τη Αναντολού είχε εξαιρετικές εμπνεύσεις και μπόρεσε να... κερδίσει τον εξίσου εντυπωσιακό Τζος Άνταμς, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν συμπαίκτης του, αλλά εδώ και λίγες μέρες ανήκει στην Μπεσίκτας.
Επίσης στον διαγωνισμό πήραν μέρος οι Άντονις Τόμας (Μπάνβιτ), Ρίτσαρντ Σόλομον (Ουσάκ Σπορτίφ), Κρίστοφερ Ομπέκπα (Τράμπζονσπορ) και Ερκάν Γιλμάζ (Μπελεντίγε).
Onuralp Bitim, Errick McCollum'ın yardımıyla 5⃣0⃣ tam puan topluyor! #TahincioğluAllStar2018 (via: @ntvspor) pic.twitter.com/tWSpx23176
— TrendBasket (@TrendBasket) 21 Ιανουαρίου 2018
#TahinciogluAllStar2018 Vivident Smaç Yarışması: Onuralp Bitim (Anadolu Efes) kafasında kamera ile vurdu smacı. pic.twitter.com/McymdzCOCg
— Tribun Dergi (@tribundergi) 21 Ιανουαρίου 2018
#TahinciogluAllStar2018 Vivident Smaç Yarışması: Onuralp Bitim (Anadolu Efes)'in finalde vurduğu smacı. 50 puan. pic.twitter.com/IxDwSS9Uue
— Tribun Dergi (@tribundergi) 21 Ιανουαρίου 2018
#TahinciogluAllStar2018 Vivident Smaç Yarışması: Onuralp Bitim (Anadolu Efes)'in finaldeki diğer smacı. 50 puan.
Onuralp Bitim: "Çocukluğumdan beri hedefim smaç şampiyonu olmaktı" pic.twitter.com/4rxO2iPSbR
— Tribun Dergi (@tribundergi) 21 Ιανουαρίου 2018
Çocukluk hayali.
"Benim öyle bir çocukluk hayalim olmadı"
"Benim Oscar kazanma hayalim var"
"Senin hayalin neydi peki koç?
"Onlara girmeyelim..."#TahinciogluAllStar2018 pic.twitter.com/QOVpOJewlw
— Tribun Dergi (@tribundergi) 21 Ιανουαρίου 2018
"Yere yakın olandan korkacaksın..."#TahinciogluAllStar2018 pic.twitter.com/1nheNeNNRk
— Tribun Dergi (@tribundergi) 21 Ιανουαρίου 2018
#TahincioğluAllStar2018
Onuralp Bitim bir şeyler deniyor... Tarihe geçecek smaç.... pic.twitter.com/QxDSguORCJ
— NTV Spor (@ntvspor) 21 Ιανουαρίου 2018
#TahincioğluAllStar2018
Uçtu uçtu Obekpa uçtu! pic.twitter.com/1DOO4HIVAw
— NTV Spor (@ntvspor) 21 Ιανουαρίου 2018
#TahinciogluAllStar2018 Vivident Smaç Yarışması: Vay vay vay vay... Chris Obekpa (Trabzonspor), #MJ23 Smacı vurdu. pic.twitter.com/9uJY4Y7yik
— Tribun Dergi (@tribundergi) 21 Ιανουαρίου 2018
Sen ne yaptın Josh Adams! #TahincioğluAllStar2018 (via: @ntvspor) pic.twitter.com/6HPNu6oTnc
— TrendBasket (@TrendBasket) 21 Ιανουαρίου 2018