O Μπιτίμ της Εφές νικητής στον διαγωνισμό καρφωμάτων στην Τουρκία! (vids)

Ο γκαρντ τη Αναντολού είχε εξαιρετικές εμπνεύσεις και μπόρεσε να... κερδίσει τον εξίσου εντυπωσιακό Τζος Άνταμς, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν συμπαίκτης του, αλλά εδώ και λίγες μέρες ανήκει στην Μπεσίκτας.

Επίσης στον διαγωνισμό πήραν μέρος οι Άντονις Τόμας (Μπάνβιτ), Ρίτσαρντ Σόλομον (Ουσάκ Σπορτίφ), Κρίστοφερ Ομπέκπα (Τράμπζονσπορ) και Ερκάν Γιλμάζ (Μπελεντίγε).

Çocukluk hayali.

"Benim öyle bir çocukluk hayalim olmadı"

"Benim Oscar kazanma hayalim var"

"Senin hayalin neydi peki koç?

"Onlara girmeyelim..."#TahinciogluAllStar2018 pic.twitter.com/QOVpOJewlw

— Tribun Dergi (@tribundergi) 21 Ιανουαρίου 2018