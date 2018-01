Έτοιμος να φύγει από την Γκαζιαντέπ ο Λάιονς (pic)

0% Γκανιότα* & Αποκλειστικά Ειδικά Στοιχήματα στη Novibet * Αφορά την επιλογή «Νικητής Αγώνα» σε επιλεγμένα παιχνίδια πριν την έναρξη''.

Αποχωρεί από την Γκαζιαντέπ ο Μαρκ Λάιονς.

Σύμφωνα με το «sportando», ο 28χρονος γκαρντ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την τούρκικη ομάδα για την αποδέσμευσή του.

Ο Αμερικανός ήρθε στην ομάδα επί Στέφανου Δέδα, ο Έλληνας προπονητής, όμως, αποτέλεσε παρελθόν.

Ο Λάιονς είχε φέτος κατά μέσο όρο 14.0 πόντους, 4.0 ασίστ και 1.3 κλεψίματα, σε 21 ματς.

— Sportando (@Sportando) 15 Ιανουαρίου 2018