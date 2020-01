Ο 27χρονος Αμερικανός έκανε τρομερή σεζόν πέρυσι με την Ζαλγκίρις Κάουνας, με αποτέλεσμα να «κερδίσει» την μεταγραφή του στην Αρμάνι Μιλάνο.

Τα πράγματα, όμως, δεν εξελίχθηκαν όπως θα ήθελε στην ιταλική ομάδα, αφού το... γλυκό δεν έδεσε, και ετοιμάζει βαλίτσες για Ισπανία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του εξωτερικού, ο Ουάιτ θα αγωνιστεί δανεικός στην Τενερίφη, την ομάδα που παίζει ο Γιώργος Μπόγρης, με τον οποίο είχε πέρυσι μια διαδικτυακή... κόντρα.

Τότε, ο Ουάιτ είχε γράψει στο twitter «Let's go», πριν από το ματς με τον Ολυμπιακό, με τον 30χρονο σέντερ να απαντά «Φάε φασόλια και πάρε φόρα!».

Aaron White is close to joining Iberostar Tenerife on loan from Olimpia Milano, a source confirmed to @Sportando @webEncestando first reported the news

— Emiliano Carchia (@Carchia) January 13, 2020