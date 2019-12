H ομάδα του Πάμπλο Λάσο κατέκτησε το πρωτάθλημα και το SuperCopa μέσα στο 2019, δημοσιεύοντας τα highlights της χρονιάς που φεύγει.

Δείτε το video που δημοσίευσαν οι «Blancos»

¡Lo mejor de 2019! ¡A por más momentos así en 2020!

The best of 2019! Here’s to more moments like this in 2020! @RMBaloncesto | #HalaMadrid pic.twitter.com/sxvl8PhDn2

— Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) December 31, 2019