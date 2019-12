Ντιλέινι: «Καλές οι νίκες αλλά πανηγυρίζω μόνο στα πρωταθλήματα» (pic)

Η Μπαρτσελόνα ήταν καταιγιστική στο τρίτο Clásico της σεζόν, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης με 83-63 και σημειώνοντας την πρώτη εφετινή νίκη της κόντρα στη «Βασίλισσα» έπειτα από τις δυο ήττες στον τελικό του Supercopa και την EuroLeague!

Από την πλευρά του, ο Μάλκολμ Ντιλέινι είχε 14 πόντους με 3/6 τρίποντα, 3 ασίστ και 2 ριμπάουντ κι εν συνεχεία ανέφερε στο Twitter: «Πανηγυρίζω πρωταθλήματα. Οι νίκες είναι καλές όμως δεν ποτέ δεν θα σε πάνε πολύ ψηλά ή πολύ χαμηλά»

I celebrate championships. Victories are good but can never get too high or low

— malcolm delaney (@foe23) December 29, 2019