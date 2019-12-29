Μπαρτσελόνα - Ρεάλ: Η «Βασίλισσα» έμεινε στους 5 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο! (vid)

Οι Καταλανοί υποδέχονται τη «Βασίλισσα» στο ντέρμπι της Liga Endesa, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο υπέρ τους 22-5, σημειώνοντας τέσσερα τρίποντα σε αυτό το διάστημα.
Δείτε τις καλύτερες στιγμές της πρώτης περιόδου στο Palau
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ 1vs
ΤΣΕΛΣΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 1vs
ΓΟΥΛΒΣ 0
LIVE
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 0vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 0
LIVE
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 50vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 39
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 2vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 1vs
ΕΒΕΡΤΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 1vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 2vs
ΤΟΤΕΝΑΜ 2
LIVE
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 0vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ 1vs
ΤΣΕΛΣΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 1vs
ΓΟΥΛΒΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 119vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 110
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 97vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 120vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 98
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 117vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 116
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 116vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 88vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 108vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 98
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 100vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 136vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 121vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 141
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 111vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 110vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 120vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 128
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 107vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 120
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΒΑΣΠΟΡ 1vs
ΓΚΕΖΤΕΠΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ 1vs
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ 2vs
ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΙΖΕΣΠΟΡ 1vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 2
LIVE
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 50vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 39
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ 81vs
UNICAJA 82
ΤΕΛΙΚΟ
REAL BETIS 88vs
BAXI MANRESA 89
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΔΟΡΑ 90vs
JOVENTUT BADALONA 76
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -
LIVE
UMANA REYER VENEZIA 90vs
VL PESARO 83
LIVE
REGGIANA 66vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ 59
LIVE
HAPPY CASA BRINDISI 38vs
DE LONGHI TREVISO 37
ΤΕΛΙΚΟ
RED OCTOBER CANTU 82vs
GERMANI BAS. BRESCIA 93
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ 83vs
ΜΙΛAΝΟ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΡΕΖΕ 81vs
ΤΡΕΝΤΟ 86
ΤΕΛΙΚΟ
ALMA TRIESTE 89vs
FORTITUDO BOLOGNA 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 90vs
AFYON BELEDIYE 81
ΤΕΛΙΚΟ
OGM ORMANSPOR 70vs
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ 86
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 89vs
DARUSSAFAKA TEKFEN 83
LIVE
ABC-RN 0vs
BOTAFOGO-PB 0
ΤΕΛΙΚΟ
KATYUSHA ST PET. 1vs
SPB KLS 0
ΤΕΛΙΚΟ
HONG LINH HA TINH 6vs
ΝΑΜ ΝΤΙΧ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΑ ΝΑΝΓΚ 1vs
ΧΟAΝΓΚ ΑΝΙ ΓΚΙΑ ΛAΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
SPBPU ST PETERSBURG 4vs
FENIX ST PETERSBURG 1
ΤΕΛΙΚΟ
LEGIONARY DNIPRO 0vs
SKORUK TOMAKOVKA 2
ΚΑΧΙAΣ -vs
YPIRANGA-RS -
FLUMINENSE DE FEIRA -vs
JACUIPENSE -
Η Μπαρτσελόνα ήταν καταιγιστική στο πρώτο δεκάλεπτο του Clásico στο Palau Blaugrana, αφήνοντας τη Ρεάλ στους 5 πόντους!
Οι Καταλανοί υποδέχονται τη «Βασίλισσα» στο ντέρμπι της Liga Endesa, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο υπέρ τους 22-5, σημειώνοντας τέσσερα τρίποντα σε αυτό το διάστημα.
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