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ΑρχικήΜπάσκετΜπάσκετ: Ισπανία
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Μπαρτσελόνα - Ρεάλ: Η «Βασίλισσα» έμεινε στους 5 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο! (vid)

Μπαρτσελόνα - Ρεάλ: Η «Βασίλισσα» έμεινε στους 5 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο! (vid)

Μπαρτσελόνα - Ρεάλ: Η «Βασίλισσα» έμεινε στους 5 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο! (vid)

Η Μπαρτσελόνα ήταν καταιγιστική στο πρώτο δεκάλεπτο του Clásico στο Palau Blaugrana, αφήνοντας τη Ρεάλ στους 5 πόντους!  

Οι Καταλανοί υποδέχονται τη «Βασίλισσα» στο ντέρμπι της Liga Endesa, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο υπέρ τους 22-5, σημειώνοντας τέσσερα τρίποντα σε αυτό το διάστημα.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές της πρώτης περιόδου στο Palau

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