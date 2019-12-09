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Ιατρικά και προπόνηση ο Μπόγρης (pics)

Ιατρικά και προπόνηση ο Μπόγρης (pics)

Ιατρικά και προπόνηση ο Μπόγρης (pics)

Ο Έλληνας σέντερ ολοκλήρωσε τα διαδικαστικά με την Τενερίφη και μπήκε στη δράση.

Ο Γιώργος Μπόγρης έφτασε στην Τενερίφη χθες βράδυ και σήμερα το πρωί πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Πριν λίγο μάλιστα προπονήθηκε με τη νέα του ομάδα και ουσιαστικά έθεσε τον εαυτόν του στη διάθεση του προπονητή.

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