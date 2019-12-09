Ιατρικά και προπόνηση ο Μπόγρης (pics)

Ο Γιώργος Μπόγρης έφτασε στην Τενερίφη χθες βράδυ και σήμερα το πρωί πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.
Πριν λίγο μάλιστα προπονήθηκε με τη νέα του ομάδα και ουσιαστικά έθεσε τον εαυτόν του στη διάθεση του προπονητή.
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 87vs
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 1vs
ΑΡΣΕΝΑΛ 3
ΣAΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΝAΠΟΛΙ -vs
ΓΚΕΝΚ -
ΑΓΙΑΞ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
OSC LILLE -
INTER -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -vs
SLAVIA PRAHA -
ΛΥΩΝ -vs
ΛΕΙΨΙΑ -
ΝAΠΟΛΙ -vs
ΓΚΕΝΚ -
ΣAΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
INTER -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΜΠΕΝΦΙΚΑ -vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
OSC LILLE -
ΑΓΙΑΞ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΛΥΩΝ -vs
ΛΕΙΨΙΑ -
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -vs
SLAVIA PRAHA -
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ -vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ -
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ -vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ -
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ -vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ -
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ -
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ -vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ -vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -
RYTAS -vs
ΤΟΦΑΣ -
DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
LIMOGES -vs
UMANA REYER VENEZIA -
UNICAJA -vs
ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -
NIZHNY NOVGOROD -vs
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -
LIETKABELIS -vs
SASSARI -
ΦAΛΚΟ ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ -vs
DIJON -
BESIKTAS -vs
ΠΑΟΚ -
ΑΝΒΙΛ ΒΛΟΤΣΛΑΒΕΚ -vs
ΡAΣΤΑ ΒΕΧΤΑ -
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ -vs
BANDIRMA B.I.K. -
ΑΝΤΒΕΡΠ ΤΖAΙΑΝΤΣ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
ΜΠAΜΠΕΡΓΚ -vs
NYMBURK -
ΟΡΤΕΖ -vs
ΑΕΚ -
ΚΡΟΥ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ -vs
ΙΣΤΛΙΧ -
ΚΑΡΛAΙΛ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ ΡΟΒΕΡΣ -
ΧAΡΤΛΠΟΥΛ -vs
ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΙΠΣΟΥΙΤΣ -vs
ΚΟΒΕΝΤΡΙ -
ΟΣΤΡAΒΑ -vs
SK ZADRUGA AICH/DOB -
OK KAKANJ -vs
OK BUDVA -
GFCA AJACCIO -vs
LINDAREN AMRISWIL -
OK VOJVODINA -vs
ΦΡΙΝΤΡΙΧΣAΦΕΝ -
SL ΜΠΕΝΦΙΚΑ -vs
VERVA WARSZAWA -
ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛAΡΕ -vs
ZAKSA KEDZIERZYN-K. -
ΙΝΓΚΛΙΣ ΜAΝΤΙΣΟΝ -vs
CH. KEMPENAERS-POCZ -
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ -vs
ΤΟΜΙΤΣ ΣAΡΑ -
D SILVA/TJANDRAMULIA -vs
AIAVA/CABRERA -
ΤΖΑΝΤΡΑΜΟΥΛΙΑ ΟΛΙΒΙΑ -vs
ΦΟΥΡΛΙΣ ΤΖΕΙΜΙ -
TALIA GIBSON -vs
ΑΙAΒΑ ΝΤΕΣΤAΝΕ -
ΜΠAΙ ΑΛΙΣΟΝ -vs
ΜΠΕΛΙΝΤΑ ΒΟΛΚΟΚ -
ΠΕΡΕΖ ΕΛΛΕΝ -vs
ΣAΝΤΕΡΣ ΣΤΟΡΜ -
ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ ΦΙΚ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ -vs
ΠAΡΝΑΜΠΙ ΑΛΑΝA -
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ -vs
ΜΠΟΖΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ -
TOKAT BLD. PLEVNE -vs
BDO HAASRODE LEUVEN -
SCMU CRAIOVA -vs
ΚΛAΝΤΝΟ ΒΟΛΕΙΜΠΑΛ ΣΖ -
VK CEZ KARLOVARSKO -vs
STROITEL MINSK -
PENZUGYOR -vs
OMONIA NICOSIA -
Ο Έλληνας σέντερ ολοκλήρωσε τα διαδικαστικά με την Τενερίφη και μπήκε στη δράση.
Ο Γιώργος Μπόγρης έφτασε στην Τενερίφη χθες βράδυ και σήμερα το πρωί πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.
Πριν λίγο μάλιστα προπονήθηκε με τη νέα του ομάδα και ουσιαστικά έθεσε τον εαυτόν του στη διάθεση του προπονητή.