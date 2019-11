Πάτησε παρκέ ο Πάνγκος, αλλά αργεί η επιστροφή στη δράση

Ο Κέβιν Πάνγκος είναι τραυματίας, ωστόσο πλέον βρίσκεται στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του.

Ο Καναδός πάτησε παρκέ ακολουθώντας χαλαρό ατομικό πρόγραμμα και περίπου σε δύο εβδομάδες θα είναι σε θέση να προπονηθεί με τους συμπαίκτες του σε κανονικό ρυθμό.

BARÇA | Kevin Pangos torna a trepitjar parquet, malgrat que encara no fa res amb el grup. L’òs del peu no es va soldar com s’esperava i ara enfila la recta final de la seva recuperació: dues setmanes i agafar el to.

El calçat delata que la recuperació no és 100% complerta. pic.twitter.com/U4e76cNFnh

