Η τρίποντη «ραψωδία» του Κέι Σι Ρίβερς με τη Σαραγόσα! (vid)

Ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού πρόσφερε ένα μοναδικό show έξω από τα 6.75 μέτρα βρίσκοντας έξι φορές τον στόχο! Συγκεκριμένα πέτυχε 26 πόντους έχοντας 4/7 δίποντα και 6/9 τρίποντα στα 29 λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ.

Απ' ότι φαίνεται το πρόβλημα που αντιμετώπισε και το οποίο τον κράτησε πολύ... πίσω ανήκει στο παρελθόν για τον Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ.

Απολαύστε τον στο ματς με την Σαραγόσα.

KC Rivers went off for 26pts in Spain yesterday hittin 6 threes pic.twitter.com/GAlvRVTgKO

— Swish Cultures (@swishcultures_) October 13, 2019