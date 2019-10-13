Ο Γκαρούμπα κατέβασε τον... γενικό! (vid)

Η Ρεάλ Μαδρίτης ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Φουενλαμπράδα και ο ταλαντούχος Γκαρούμπα έκοψε εντυπωσιακά τον αντίπαλο του στη δεύτερη περίοδο.
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LARISA 56vs
ΑΡΗΣ 50
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 22vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 17
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ΚΥΠΡΟΣ 0vs
ΡΩΣΙΑ 1
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ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 0vs
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 0
ΕΣΘΟΝΙΑ -vs
ΓΕΡΜΑΝΙΑ -
ΟΥΑΛΙΑ -vs
ΚΡΟΑΤΙΑ -
FC BARCELONA -vs
VALENCIA -
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΤΑΛΙΑ 2vs
ΕΛΛAΔΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 1vs
ΙΣΠΑΝΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΔΑΝΙΑ 1vs
ΕΛΒΕΤΙΑ 0
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LARISA 56vs
ΑΡΗΣ 50
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 22vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 17
ΤΕΛΙΚΟ
PORTLAND 118vs
PHOENIX SUNS 134
BOSTON CELTICS -vs
CLEVELAND CAVALIERS -
SAN ANTONIO SPURS -vs
NEW ORLEANS PELICANS -
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BANDIRMA B.I.K. 74vs
ANADOLU EFES 60
ΤΕΛΙΚΟ
BUYUKCEKMECE 64vs
OGM ORMANSPOR 84
ΤΕΛΙΚΟ
BURSASPOR 77vs
PINAR KARSIYAKA 85
SIGORTAM.NET ITU -vs
DARUSSAFAKA TEKFEN -
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UMANA REYER VENEZIA 57vs
RED OCTOBER CANTU 35
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MILANO 46vs
HAPPY CASA BRINDISI 53
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GERMANI BAS. BRESCIA 9vs
TRENTO 17
ΤΕΛΙΚΟ
SASSARI 59vs
ALMA TRIESTE 65
REGGIANA -vs
VANOLI BAS. CREMONA -
VL PESARO -vs
VIRTUS BOLOGNA -
FORTITUDO BOLOGNA -vs
DE LONGHI TREVISO -
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BILBAO BASKET 49vs
KIROLBET BASKONIA 46
ΤΕΛΙΚΟ
REAL MADRID 89vs
FUENLABRADA 64
ΤΕΛΙΚΟ
GRAN CANARIA 80vs
MORABANC ANDORRA 67
FC BARCELONA -vs
VALENCIA -
ESTUDIANTES -vs
BAXI MANRESA -
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ 1vs
ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖAΝ 0
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ΚΥΠΡΟΣ 0vs
ΡΩΣΙΑ 1
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ΣΚΩΤΙΑ 1vs
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 0
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ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 0vs
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΖΑΚΣΤAΝ 0vs
ΒΕΛΓΙΟ 2
ΟΥΑΛΙΑ -vs
ΚΡΟΑΤΙΑ -
ΠΟΛΩΝΙΑ -vs
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -
ΣΛΟΒΕΝΙΑ -vs
ΑΥΣΤΡΙΑ -
ΕΣΘΟΝΙΑ -vs
ΓΕΡΜΑΝΙΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ARSENAL TULA 1vs
JELGAVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
DINAMO MOSKVA 2vs
PYUNIK YEREVAN 0
ΤΕΛΙΚΟ
VEJLE BK 2vs
HAUGESUND 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΙΚΑΛΑ 1vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 1vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 4vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ 1vs
ΙAΛΥΣΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 0vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΡΟΙΑ 2vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 1
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -vs
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -
Ο Ουσμάν Γκαρούμπα ανέλαβε χρέη μπλοκέρ στον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Φουενλαμπράδα.
Η Ρεάλ Μαδρίτης ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Φουενλαμπράδα και ο ταλαντούχος Γκαρούμπα έκοψε εντυπωσιακά τον αντίπαλο του στη δεύτερη περίοδο.
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