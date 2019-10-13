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Ο Γκαρούμπα κατέβασε τον... γενικό! (vid)

Ο Γκαρούμπα κατέβασε τον... γενικό! (vid)

Ο Γκαρούμπα κατέβασε τον... γενικό! (vid)

Ο Ουσμάν Γκαρούμπα ανέλαβε χρέη μπλοκέρ στον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Φουενλαμπράδα.  

Η Ρεάλ Μαδρίτης ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Φουενλαμπράδα και ο ταλαντούχος Γκαρούμπα έκοψε εντυπωσιακά τον αντίπαλο του στη δεύτερη περίοδο.

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