Η Ρεάλ επικράτησε Τενερίφης με 71-76 για την 3η αγωνιστική της Liga Endesa και ο Τζόρνταν Μίκι έβγαλε ένα εντυπωσιακό highlight, αφού έτρεξε στον αιφνιδιασμό και πήδηξε για το κάρφωμα από τη γραμμή του φάουλ!

Αναπόφευκτα έγιναν οι συγκρίσεις με το ανάλογο κάρφωμα του Μάικλ Τζόρνταν στον διαγωνισμό του All Star Game και ο Ισπανός δημοσιογράφος Fran Fermoso άρχισε να τραγουδάει το «I believe I can fly».