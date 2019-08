Η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε προετοιμασία (pics & vids)

Η Μπαρτσελόνα είναι το φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague με όλες τις σπουδαίες μεταγραφές που έκανε.

Μ'ιροτιτς, Ντέιβις, Χίγκινς και Αμπρίνες μαζί με τους συμπαίκτες τους έπιασαν δουλειά ξεκινώντας την προετοιμασία.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την πρώτη μέρα προπόνησης.

Good morning! Here we are again!

Bon dia, culers! Comença la temporada 2019/20

Empezamos los entrenamientos del nuevo curso

#ForçaBarça! pic.twitter.com/oc2762tN8m

— Barça Basket (@FCBbasket) August 25, 2019