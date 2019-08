Νόρις για Σιμπίλιο: «Έχασα έναν αδελφό»

Ο Σιμπίλιο αγωνίστηκε στους «μπλαουγκράνα» την περίοδο 1976-89, κατακτώντας πέντε πρωταθλήματα, οκτώ Copa del Rey, ένα Κύπελλο Κόρατς, ένα Κυπελλούχων, ένα Διηπειρωτικό και ένα ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ ενώ η είδηση του θανάτου του σκόρπισε τη θλίψη στο ισπανικό κι ευρωπαϊκό μπάσκετ.

«Ο αγαπημένος μου φίλος Τσίκο Σιμπίλιο έφυγε από τη ζωή, ένας θρύλος της Μπαρτσελόνα. Τα ειλικρινή συλλυπητήρια μου στην οικογένεια, τους φίλους και τους φαν του ανά τον κόσμο. Η καρδιά μου έχει ραγίσει, έχασα έναν φίλο, έναν αδελφό, ένα συμπαίκτη. Χάσαμε έναν σπουδαίο τύπο. Αναπαύσου εν ειρήνη, Τσίκο...» ήταν το μήνυμα του Όντι Νόρις.

My dear friend Chicho Sibilio has passed away, a @FCBbasket legend. My deepest condolences to his family, friends and fans around the world.

My heart is broken for loosing my friend, my brother, my teammate.

We have lost one of the good ones. Rest in Peace Chicho. pic.twitter.com/ePD7H9Xnic

— Audie Norris (@atomicdog14) August 11, 2019