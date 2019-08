Τα συλλυπητήρια του Ολυμπιακού για τον Σιμπίλιο (pic)

«Ο οργανισμός του Ολυμπιακού είναι βαθύτατα συντετριμμένος με την είδηση του θανάτου του θρύλου της Μπαρτσελόνα, Τσίκο Σιμπίλιο. Τα συλλυπητήρια μας στην οικογένεια του. Αναπαύσου εν ειρήνη» ήταν το μήνυμα της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ.

Ο Σιμπίλιο αγωνίστηκε στους «μπλαουγκράνα» την περίοδο 1976-89, κατακτώντας πέντε πρωταθλήματα, οκτώ Copa del Rey, ένα Κύπελλο Κόρατς, ένα Κυπελλούχων, ένα Διηπειρωτικό και ένα ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ!

Σήμερα (10/8) η ομοσπονδία μπάσκετ της Δομινικανής Δημοκρατίας μετέφερε τα δυσάρεστα νέα.

The Olympiacos B.C. organization is deeply saddened upon hearing the death of @FCBbasket basketball legend, Chicho Sibilio. Our deepest condolences go out to his family. RIP Chicho Sibilio

