Ο ΜακΦάντεν υπογράφει στην Μπούργος (pic)

Ο Θαντ ΜακΦάντεν θα βοηθήσει την ισπανική ομάδα στη διαδικασία των προκριματικών του BCL ώστε να βρεθεί στη φάση των ομίλων.

Ο Αμερικανός έχει συμφωνήσει με την Μπούργος και μένουν οι λεπτομέρειες για να ανακοινωθεί σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Εμιλιάνο Καρσία.

Ο ΜακΦάντε είναι γνώριμος στην Ελλάδα από το πέρασμά του σε ΠΑΟΚ και Κύμη.

Πέρυσι ξεκίνησε στην Τενερίφη, συνέχισε στην Μπανταλόνα και τελείωσε στην Κίνα.

Thaddus McFadden signs with Basketball Champions League team San Pablo Burgos, a source told @Sportando.

He finished Chinese NBL season top 5 in scoring and assists (36.1ppg and 7.7apg)

— Emiliano Carchia (@Carchia) July 31, 2019