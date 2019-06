Ο Χάουμε Πονσαρνάου κατέκτησε το Eurocup και έδωσε το εισιτήριο στη Βαλένθια για την Euroleague της επόμενης σεζόν.

Η χρονιά για την ομάδα κρίθηκε επιτυχημένη κι έτσι η διοίκηση ανανέωσε τη συνεργασία της με τον προπονητή.

Για μία ακόμη σεζόν λοιπόν ο Πονσαρνάου θα καθοδηγήσει τη Βαλένθια.

Resigned

Jaume Ponsarnau

ENG Jaume Ponsarnau extends his contract for one more seasonhttps://t.co/jkjlknCM7t pic.twitter.com/dYADnvsZMC

— Valencia Basket Club (@valenciabasket) 12 Ιουνίου 2019