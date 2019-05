Ο Μπράντον Ντέιβις θα αποχωρήσει από την Ζαλγκίρις και σύμφωνα με δημοσίευμα συμφώνησε με την Μπαρτσελόνα για τα δύο επόμενα χρόνια.

Το buy out του Αμερικανού είναι πολύ μικρό και όλα δείχνουν πως θα γίνει κάτοικος Βαρκελώνης για τις δύο επόμενες σεζόν.

Σύμφωνα με ισραηλινό δημοσιογράφο συμφώνησε για διετές συμβόλαιο αντί 4.000.000 δολαρίων.

Zalgiris's Brandon Davies agreed to a 2-year 4 million dollars deal with Barcelona, according to source

