Σεραφέν: «Το μεγαλύτερο αστείο της χρονιάς»!

Στην πρώτη περίοδο του αγώνα με αντίπαλο την Ανδόρα, ο Κέβιν Σεραφέν δεν έκανε όλα όσα ήθελε ο προπονητής του και τον αντικατέστησε. Ο Πέσιτς κάτι είπε στον Γάλλο σέντερ, αυτός απάντησε και αμέσως ο προπονητής των Καταλανών τον έδιωξε στέλνοντάς τον στα αποδυτήρια.

«Όταν δεν έχεις όλες τις πληροφορίες για ένα θέμα, δεν πρέπει να μιλάς ή να εκφράζεις γνώμη για αυτό το θέμα. Τώρα είμαι ένας κακός τύπος... Το μεγαλύτερο αστείο της χρονιάς! Ποτέ δεν ήμουν κακός άνθρωπος και ποτέ δεν παραπονέθηκα. Ναι, μου αρέσει να διασκεδάζω επειδή δεν είμαι απλώς παίκτης του μπάσκετ. Τέλος της ιστορίας... Αν ο κόσμος θέλει να ψεύδεται και να λέει το αντίθετο, τότε αυτή είναι η ζωή και δεν μπορώ να ελέγχω τα πάντα. Ειρήνη» ήταν το μήνυμα του Σεραφέν στο Twitter.

cuando no tienes toda la información sobre un tema, no debes hablar o opinar sobre ese tema ... ahora, soy un mal tipo. la broma más grande del año 2019 ... este es el negocio como jugador si dices algo que eres un mal tipo ...

Nunca fui un chico malo y nunca me quejé ... sí, me gusta divertirme porque soy más que un simple jugador de baloncesto, pero en serio la canasta ... el final de la historia. Si la gente quiere mentir y decir lo contrario, entonces esto es vida y no puedo controlarlo todo. paz

— kevin seraphin (@french_savage) 14 Μαΐου 2019