Σάτον για ισπανική ομοσπονδία: «Μου βάζουν την ταμπέλα του θυμωμένου μαύρου τύπου» (pic & vid)

Ο Σάτον της Μπούργος αντάλλαξε γροθιές στο ματς κόντρα στη Σαραγόσα με τους Αλοσέν και Οκόγιε και η ισπανική ομοσπονδία μπάσκετ τον τιμώρησε με 4 αγωνιστικές.

Ο παίκτης της Μπούργος έδειξε την δυσαρέσκεια του στα social media με ανάρτηση του.

«Ως συνήθως, η ταμπέλα που μου βάζουν είναι εκείνη του θυμωμένου μαύρου τύπου επειδή είμαι παθιασμένος σχετικά με αυτό που κάνω το οποίο δεν θα αλλάξει ποτέ, όσο μπορώ να παίζω και να το διασκεδάζω».

As usual the label that they give me is im the angry black guy because I’m passionate about what I do that will never change as long as im able to play the game that I enjoy playing

