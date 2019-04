Η Μπαρτσελόνα συνεχάρη τον... μπλαουγκράνα Ουέιντ! (pics)

Το περασμένο καλοκαίρι ο βετεράνος άσος έκανε διακοπές στην Ευρώπη και βρέθηκε στη Βαρκελώνη.

Οι Καταλανοί τον προσκάλεσαν στις εγκαταστάσεις του συλλόγου και του έκαναν μάλιστα δώρο μια φανέλα με το όνομά του και το 3 στην πλάτη, με την οποία ο Ουέιντ πόζαρε με χαμόγελο.

«Συγχαρητήρια Ντουέιν Ουέιντ για την σπουδαία καριέρα σου! Ήταν τιμή μας που σε είχαμε μαζί μας στη Βαρκελώνη το περασμένο καλοκαίρι» ήταν το μήνυμα των «μπλαουγκράνα» για τον Ουέιντ μετά από την απόσυρσή του από την ενεργό δράση.

Congratulations, @DwyaneWade, for your amazing career! It was an honor to have you here in Barcelona during the summer!

— Barça Basket (@FCBbasket) 10 Απριλίου 2019