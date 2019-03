Ο γιος του Ντιγκμπέ μεγάλωσε και καρφώνει σαν τον μπαμπά του! (vids)

Ο λόγος για τον Τομ Ντιγκμπέ ο οποίος κάνει τα δικά του βήματα στον χώρο της πορτοκαλί μπάλας και πιο συγκεκριμένα με την Μπαρτσελόνα Β. Σε αγώνα για το πρωτάθλημα Νέων, ο γιος του παλαίμαχου Γάλλου μπασκετμπολίστα της Μπαρτσελόνα «πέταξε» στο αντίπαλο καλάθι και κάρφωσε με δύναμη την μπάλα. Για την... ιστορία, η ομάδα του επικράτησε σε αυτό το ματς με 72-71.

Δείτε τον Ντιγκμπέ Τζούνιορ και κάντε την... δική σας σύγκριση με τον πατέρα του.

Very important win for @FCBbasket B VS @araberri (72-71) #LEBGold.@tomdigbeu flew over the rim! pic.twitter.com/LkWMiWr5g4

— Jaime Alonso (@JaimeAlonso_) 3 Μαρτίου 2019