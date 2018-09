Ένα «τρελό» τρίποντο έβαλε ο Λούκα Βιλντόθα στο φιλικό της Μπασκόνια με την Παρτιζάν (91-54 νίκη των Βάσκων).

Ο παίκτης της ομάδας της Euroleague σηκώθηκε για τρεις πίσω από το κέντρο και έστειλε τη μπάλα να... αναπαυτεί στο διχτάκι.

Δείτε την τριποντάρα του

