Σηκώνουν μανίκια στη μετά-Ναβάρο εποχή της Μπαρτσελόνα (pic)

Οι Καταλανοί κάνουν restart χωρίς τον εμβληματικό αρχηγό τους ο οποίος αποχώρησε από την ενεργό δράση αναλαμβάνοντας διοικητικό πόστο στους «μπλαουγκράνα» που προχώρησαν σε σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ τους.

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς παρέμεινε στην άκρη του πάγκου ενώ αποκτήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι Κέβιν Πάνγκος, Κρις Σίνγκλετον, Γιάκα Μπλάζιτς και Κάιλ Κούριτς ώστε η Μπαρτσελόνα να επιστρέψει στη Liga Endesa και την EuroLeague όπου δυο σερί χρονιές μετράει ισάριθμους πρόωρους αποκλεισμούς στη regular season.

Σήμερα (24/8), λοιπόν, αρχίζει η έναρξη της προετοιμασίας με τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις όπως ενημέρωσαν οι Καταλανοί στα social media.

Here we are again!

— Barça Basket (@FCBbasket) 24 Αυγούστου 2018