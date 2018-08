Ζήσης για Ναβάρο: «Ο δυσκολότερος αντίπαλος που μάρκαρα» (pic)

Cash Out* - πάρε τον απόλυτο έλεγχο των στοιχημάτων σου! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Τέλος στην καριέρα του αποφάσισε να βάλει ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο στα 38 του χρόνια, κάνοντας όλο τον μπασκετικό κόσμο να του... υποκλιθεί.

Ένας από αυτούς ήταν και ο Νίκος Ζήσης, ο οποίος έγραψε πως ο «La Bomba» ήταν ο δυσκολότερος αντίπαλος που μάρκαρε.

«Σαν αντίπαλος του Χουάν Κάρλος Ναβάρο για σχεδόν 20 χρόνια τόσο με την Μπαρτσελόνα όσο και με την Εθνική Ισπανίας, οφείλω να πω ότι ήταν ο δυσκολότερος αντίπαλος που χρειάστηκε να μαρκάρω. Συγχαρητήρια για μία θρυλική καριέρα Χουάν Κάρλος, εύχομαι τα καλύτερα στη συνέχεια» έγραψε ο Έλληνας γκαρντ.

As an opponent of @j_c_navarro1 for almost 20 years both with @FCBbasket and @baloncestofeb, for me was the toughest player to guard in Europe for years . Congratulations for a legendary career Juan Carlos, all the best from now on..#GraciasNavarro pic.twitter.com/wYQfZhg5tH

— Nikos Zisis (@nik683) 17 Αυγούστου 2018