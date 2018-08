Σταμάτησε το μπάσκετ ο Ναβάρο! (pic & vids)

Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν!

Ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο έριξε τους τίτλους τέλους στην σπουδαία καριέρα του, αφού αποφασισε να αποσυρθεί από το μπάσκετ και πλέον θα αναλάβει διοικητικό πόστο στη Μπαρτσελόνα.

Την είδηση ανακοίνωσε η Μπαρτσελόνα, με τον La Bomba να αφήνει το άθλημα μετά από 20 χρόνια με ομαδικές και ατομικές διακρίσεις.

Πλέον θα προσφέρει από ένα άλλο πόστο και θέλει και εκεί να έχει την επιτυχία που είχε σαν παίκτης.

Στην καριέρα του έχει πάρει 2 φορές τη Euroleague με τη Μπαρτσελόνα (2003 και 2010), ενώ το 2009 ήταν MVP της regular season της Euroleague και το 2010 MVP του Final 4.

Μετρά επίσης 8 πρωταθλήματα Ισπανίας και 7 Κύπελλα, ενώ 3 φορές έχει βγει πολυτιμότερος στους τελικούς της ACB (2009, 2011, 2014).

Mε την εθνική Ισπανίας έχει φορέσει στο στήθος 3 χρυσά (2 σε Eurobasket 2009 και 2011, αλλά και 1 σε Mundobasket κόντρα στην Εθνική μας το 2006), 4 ασημένια και 3 χάλκινα σε μεγάλες διοργανώσεις (Ολυμπιακούς Αγώνες, Eurobasket, Mundobasket).

Συνολικά έπαιξε σε 1.139 ματς, σημείωσε 13.609 πόντους και πανηγύρισε 35 τίτλους!

Το μπάσκετ χάνει έναν τεράστιο παίκτη που ήξερε τον τρόπο να... βομβαρδίζει το αντίπαλο καλάθι! Θα μας λείψει η bombita του!

Juan Carlos Navarro to join @FCBbasket structure. ‘La Bomba’ is leaving behind a hugely successful 20-year career with the first team

https://t.co/gEhO8bfJfw

#GràciesNavarro pic.twitter.com/UrguPdIJUx

— Barça Basket (@FCBbasket) 17 Αυγούστου 2018