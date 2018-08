Η Τενερίφη ενισχύθηκε με την προσθήκη του Λούκα Στάιγκερ, ανακοινώνοντας την απόκτηση του πρώην άσου της Μπάμπεργκ και ο Νίκος Ζήσης ευχήθηκε στον Γερμανό γκαρντ.

«Είμαι πολύ χαρούμενος για τον φίλο μου Λούκα Στάιγκερ που υπέγραψε στην Τενερίφη και θα παίξει στη Liga Endesa. Πολλές επιτυχίες»!

