«Στο πρώτο μου παιχνίδι με τη Ρεάλ μάρκαρα τον Χάνεϊκατ...» (pic)

Η είδηση του θανάτου του Τάιλερ Χάνεϊκατ έχει σοκάρει όλη την μπασκετική κοινότητα. Όπως μεταδίδουν τα αμερικάνικα πρακτορεία ειδήσεων από νωρίς το πρωί, ο Αμερικανός φόργουορντ που αγωνίστηκε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στη Χίμκι του Γιώργου Μπαρτζώκα σκοτώθηκε στο σπίτι του στην Καλιφόρνια έπειτα από ανταλλαγή πυροβολισμών με αστυνομικούς...

Με το PulseBet*, νιώθεις το παλμό του Live στοιχήματος όπως ποτέ ξανά– Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

«Στο πρώτο μου ματς με την πρώτη ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης μάρκαρα τον Χάνεϊκατ. Δυσάρεστα νέα για τον μπασκετικό κόσμο. Αναπαύσου ειρηνικά» ήταν το μήνυμα του 19άχρονου φόργουορντ της «Βασίλισσας», Ντίνο Ράντοντσιτς.

In my first game for Real Madrid 1st team i was guarding Honeycutt.. Sad news for basketball world. Rest in Peace!!

— Dino Radončić (@DinoRadoncic6) 7 Ιουλίου 2018