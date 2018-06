Ντόντσιτς: Με τρίποντο... συστήθηκε στην ACB, με τρίποντο την αποχαιρέτησε! (vid)

Συγκεκριμένα ήταν 30 Απριλίου 2015 όταν ο Πάμπλο Λάσο έκανε νόημα στον 16χρονο Λούκα Ντόντσιτς να μπει στο παρκέ.

Στο ματς κόντρα στην Ουνικάχα Μάλαγα (σ.σ. του Κώστα Βασιλειάδη) για την 29η αγωνιστική της ACB, ο νεαρός Σλοβένος αγωνίστηκε ένα λεπτό και πρόλαβε να πετύχει ένα τρίποντο!

Λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για τις ΗΠΑ για το draft του ΝΒΑ, ο Ντόντσιτς ευστόχησε σε ένα τρελό off balance τρίποντο και έγραψε με τον ίδιο τρόπο και τον... επιλογό του στην ισπανική λίγκα φορώντας τη φανέλα της Ρεάλ.

Δείτε το σχετικό βίντεο

When Luka Doncic made his ACB debut with Real Madrid at age 16 — the youngest player in club history to do so — he made a 3-pointer as soon as he touched the ball. Three years later, his last bucket for Real Madrid was a 1-foot step-back 3 to clinch the ACB title. What a career pic.twitter.com/ckreSmsYFf

— Austin Green (@LosCrossovers) 19 Ιουνίου 2018