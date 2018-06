Ο... ασύλληπτος αποχαιρετισμός του Ντόντσιτς για το ΝΒΑ! (vid)

Η Ρεάλ Μαδρίτης έγραψε τον ιδανικό επίλογο στη σεζόν αφού έπειτα από την EuroLeague, κατέκτησε και το πρωτάθλημα Ισπανίας με 3-1 νίκες στη σειρά των τελικών με την Μπασκόνια. Η «Βασίλισσα» επικράτησε με σκορ 85-96 στο παιχνίδι όπου ο Λούκα Ντόντσιτς έδωσε την τελευταία του παράσταση στην Ευρώπη πριν πάρει το ταλέντο του και μετακομίσει στο ΝΒΑ, σκοράροντας ένα απίθανο τρίποντο λίγο πριν από το φινάλε κι ενώ η Μπασκόνια είχε ρίξει τη διαφορά στους τρεις!

Παρεμπιπτόντως στο ίδιο γήπεδο πέρσι είχε πετύχει το πιο αλά... ΝΒΑ καλάθι της καριέρας του, σε αγώνα της Ρεάλ με την Μπασκόνια για την Euroleague. Απ' ότι φαίνεται, του χρόνου, θα βρίσκεται συχνά πυκνά στα Top-10 με τις καλύτερες φάσεις της ημέρας από τον «μαγικό» κόσμο του αθλήματος.

Δείτε το τρίποντο και τον πανηγυρισμό του Σλοβένου

Luka Doncic is CLUTCH with an incredible three-pointer on one footpic.twitter.com/zZJlsZ2POH

— Sportando (@Sportando) 19 Ιουνίου 2018