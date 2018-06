Θα συνεχίσει να παίζει στην Γκραν Κανάρια ο Οριόλ Παουλί.

Ο 24χρονος θα μείνει στην ισπανική ομάδα για δύο χρόνια ακόμα, κάτι που ανακοινώθηκε επίσημα.

Στην Γκραν Κανάρια παίζει από το 2014, τότε που είχε φύγει από τη Μπαρτσελόνα.

Camino de la quinta y sexta temporada con nosotros. Finales, un título... ¡cuánta historia, ahora @EuroLeague!

Keep growing with us @oriolpauli7! pic.twitter.com/rWGc9az4cH

