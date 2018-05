Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε τον Ρέινολντς (pic)

Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς έψαχνε καιρό ένα σέντερ το οποίο να ενισχύσει τη ρακέτα της ομάδας του ενόψει ισπανικών playoffs και τον βρήκε στο πρόσωπο του Αμερικανού.

Ο Τζέιλεν Ρέινολτς ανακοινώθηκε από την Μπαρτσελόνα μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Ρέινολντς τη φετινή σεζόν αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην Ρέτζιο Εμίλια.

