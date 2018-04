O Nτούμπλιεβιτς έσπασε το ταμπλό στην προπόνηση της Βαλένθια! (pic)

Ένα απρόοπτο σημειώθηκε στην προπόνηση της Βαλένθια ενόψει του ματς με την Μάλαγα.

Ο Μπόγιαν Ντούμπλιεβιτς κατάφερε να σπάσει το ταμπλό με ένα κάρφωμα του και οι άνθρωποι της ομάδας ανέβασαν τη φωτογραφία στο instagram.

Ο Μαυροβούνιος είναι... αγριεμένος πριν το ματς με τους Ανδαλουσιάνους.

HARDNESS!

ENG We are focused on the game against Unicaja very hard, so much, today @dubljevicius14 has destroyed one of the boards with a dunk. Hardness!

