Ζήσης: «Δεν έχω δει ξανά τέτοια εμφάνιση στην Ευρώπη»! (pic)

Η Εστουδιάντες πέρασε νικηφόρα από το Palau Blaugrana με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σίλβεν Λάντεσμπεργκ, ο οποίος πέτυχε 48 πόντους με 10/11 βολές, 7/11 δίποντα και 8/11 τρίποντα!

«Δεν έχω δει ξανά τέτοια ατομική εμφάνιση στην Ευρώπη όπως αυτή του Λάντεσμπεργκ σήμερα» εξήγησε ο Νίκος Ζήσης για το show του Αμερικανού.

I’ve never seen an individual performance in Europe like the one of Landesberg today. #ACB

— Nikos Zisis (@nik683) 1 Απριλίου 2018