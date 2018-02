Νέντοβιτς: «Κάποιοι διαιτητές δεν σε κοιτάζουν καν»! (pic)

Ο Σέρβος γκαρντ δεν είναι ικανοποιημένος από την αντιμετώπιση των διαιτητών στους τελευταίους αγώνες της Ουνικάχα Μάλαγα και το φινάλε στον τελικό του Copa del Rey ήταν η αφορμή ώστε να εκφράσει εκ νέου τα παράπονά του.

«Ορισμένοι διαιτητές στην Ισπανία δεν σε κοιτάζουν καν όταν τους μιλάς ευγενικά ή όταν τους ρωτάς κάτι...» ανέφερε σχετικά στο Twitter.

Some refs in Spain dont even want to look at you while you politely talk to them or ask a question https://t.co/zXpQSd05bu

— Nemanja Nedovic (@nedovic1624) 19 Φεβρουαρίου 2018