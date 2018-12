Ξεκινάει το σεμινάριο του ΣΕΠΚ με βασικό ομιλητή τον πατέρα του Τουπάν

Η σχετική ανακοίνωση από τον ΣΕΠΚ.

«Η άμμος στην κλεψύδρα του χρόνου για την έναρξη του Χριστουγεννιάτικου Διεθνούς Σεμιναρίου του ΣΕΠΚ άρχισε να αδειάζει, καθώς το Σάββατο (29/12) θα ανοίξει η αυλαία στο κλειστό του ΜΕΤΣ. Ο τεχνικός της Εθνικής Γαλλίας U20, Jean-Aime Toupane και ο προπονητής του Ερυθρού Αστέρα U16 και πρώην coach της αντρικής ομάδας της Ζελέζνικ, Slobodan Klipa, θα μοιραστούν τις γνώσεις τους πάνω σε νευραλγικά κομμάτια του παιχνιδιού.

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης στο πλαίσιο της διεύρυνσης του επιμορφωτικού του προγράμματος διοργανώνει ένα Διεθνές Σεμινάριο εν μέσω των Χριστουγεννιάτικων εορτών. Το προσεχές Σαββατοκύριακο, λοιπόν, όλα τα προπονητικά βλέμματα θα είναι στραμμένα στο κλειστό του ΜΕΤΣ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Σεμιναρίου έχει ως εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

09:00: Εγγραφές

10:00: Έναρξη Σεμιναρίου

10:15-11:45: KLIPA: Basic of attack - spacing

12:00-13:30: TOUPAN: Fast break options

KΥΡΙΑΚΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

10:15-11:45: KLIPA: Development of individual tactics and tactical thinking of young players

12:00- 13:30: TOUPAN: Defense - Off Ball Screens

Υπενθυμίζεται ότι το Σεμινάριο για τα μέλη του ΣΕΠΚ, σπουδαστές ΤΕΦΑΑ – Σχολών θα είναι δωρεάν, ενώ για τα μη μέλη το κόστος είναι 10 Ευρώ.

ΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ

JEAN-AIME TOUPANE

O Jean-Aime Toupane έχει γεννηθεί στις 12 Ιανουαρίου 1958. Σε επίπεδο συλλόγων έχει εργαστεί σε Toulouse, Auvergne, Pau-Orthez, Toulon και Antibes και από το 2014 συνεργάζεται με την Ομοσπονδία της Γαλλίας. Στα χρόνια που είναι στην άκρη του Γαλλικού πάγκου έχει να επιδείξει εξαιρετικό έργο και διακρίσεις. Κορυφαία στιγμή του αποτέλεσε το Ευρωμπάσκετ U20 του 2017, που έλαβε χώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, με τη Γαλλία να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο!

Ο Jean-AimeToupane είναι πατέρας του Axel Toupane, ο οποίος αγωνίζεται στην Ελλάδα με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

SLOBODAN KLIPA

Ο Slobodan Klipa γεννήθηκε την 1η Αυγούστου 1960 και είναι πρώην αθλητής των KK. Igman – Ilidža, KK Zeljeznicar Sarajevo, Visegrad Ward KK, KK Kvarner Rijeka, BC FMP Zeleznik BC Beopetrol I-IMT Belgrade. Τη φετινή σεζόν συνεργάζεται προπονητικά με την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα U16, ενώ έχει συντονιστικό ρόλο στις υποδομές του συλλόγου. Η προπονητική του καριέρα ξεκίνησε το 1996 από τις ακαδημίες της Beopetrol BC. Στη συνέχεια, εργάστηκε ως πρώτος προπονητής στην ίδια ομάδα αλλά και στις FMP, KK Igokea, Red Star (junior team) και BCFMP Zeleznik. Παράλληλα, έχει συνεργαστεί και με την Σερβική Ομοσπονδία, καθώς υπήρξε headcoachτων Εθνικών ομάδων U20, U18, 17 και U16. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει συνεργαστεί και έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη σημαντικών παικτών όπως είναι οι: Vladimir Micov, Kosta Perovic, Dusko Savanovic, Zoran Erceg, Milos Teodosic, Milan Macvan, Dejan Musli, Marko Guduric κ.α.»